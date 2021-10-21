Под Орлом фура насмерть задавила пожилого пешехода

. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге под Орлом фура задавила пожилого пешехода. Мужчина погиб на месте ДТП.

Авария с печальными последствиями произошла на трассе М-2 "Крым" 19 октября. Большегруз марки "Ивеко" двигался под управлением 53-летнего водителя со стороны Курска в сторону Москвы. На 358 километре машина сбила находившегося на проезжей части 63-летнего мужчину.

- В результате ДТП пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.