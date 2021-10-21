В Орле из-за электропроводки и холодильника горела трехкомнатная квартира Фото: Архив "КП"

20 октября в Железнодорожном районе Орла произошел пожар. Огонь вспыхнул в трехкомнатной квартире дома на Ливенской улице. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Сообщение о возгорании поступило в 18.28 часов. На место выехали сотрудники МЧС, однако к моменту их прибытия жильцы сами потушили пожар на кухне.

- В результате пожара в трехкомнатной квартире в помещении кухни сгорел холодильник, кухня закопчена по всей площади. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электропроводки, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.