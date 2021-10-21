Кому в Орле отключили свет и горячую воду 21 октября Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле 21 октября 2021 по некоторым адресам приостановлена подача электроэнергии и горячей воды. Публикуем список адресов, попавших в зону временного перебоя с электро- и водоснабжением.

С 14.00 и до 17.00 света не будет в квартирах орловцев, проживающих в домах ул. Железнодорожная, 34, улица Привокзальная, с 1 по 6 дом, улица Ляшко, дома №11 и №13, а также улица Московская, 108. В "Орелоблэнерго" пояснили, что причина временного отключения электричества в техническом обслуживании трансформаторной подстанции.

С 11.00 до 17.30 21 октября отключат горячую воду в домах, в которые она поступает от котельной по улице Латышских стрелков 37а.