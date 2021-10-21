В Орле вакцинация от ковид 21 октября пройдет в двух районах Фото: Архив "КП"

В Орле продолжается вакцинация от коронавируса. 21 октября мобильные пункты будут работать в двух районах города - Советском и Заводском. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Медики будут ждать желающих вакцинироваться с 12.00 до 19.00 часов возле ТЦ «Водолей» на улице Тургенева и на втором этаже автовокзала.

- Обращаем внимание, для прохождения вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, - напоминает пресс-служба Правительства Орловской области.

Отметим, в ежедневном формате теперь работает прививочный пункт в ТМК «Гринн» на Кромском шоссе.