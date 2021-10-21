В Орле достроили и подготовили к экспулатации новую ветку водовода

Фото: пресс-служба мэрии Орла

В Орле достроили и готовят к запуску новую ветку водовода. Через несколько недель вода по 3,6 километра новых труб начнет поступать в дома горожан.

Участок водовода от Авиационной до Жадова строили по национальному проекту "Жилье и городская среда". Как сообщили в мэрии Орла, к 20 октября он проложен, промыт, опрессован и обеззаражен. Работа заняла семь месяцев.

- Сразу после традиционной процедуры приемки межведомственной комиссией участок водовода будет «поставлен под давление». Сдача нового участка водовода запланирована на ноябрь, - пояснили в пресс-службе мэрии.