На Московском шоссе Орла «Ауди» сбила мужчину и женщину

20 октября в Северном районе Орла произошло ДТП с участие двух пешеходов. Мужчина и женщина попали под «Ауди», когда переходили проезжую часть на Московском шоссе.

Авария случилась в 22:05 часов вечера в районе дома №120А. 33-летний водитель иномарки ехал со стороны улицы Михалицына в направлении Бурова. В это время перед ним оказались пешеходы, переходившие дорогу слева направо по ходу движения.

- В результате ДТП пешеходы, 43-летний мужчина и 44-летняя женщина, получили телесные повреждения, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых два с пострадавшими. В результате три человека получили травмы.