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Общество21 октября 2021 9:31

Временный сосед по коммуналке украл у орловчанки золото на 50 тысяч рублей

Житель Брянска, снимавший комнату по соседству, вернулся в родной город с добычей и уголовным делом
Наталья Меркулова
Наталья Меркулова
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Временный сосед по коммуналке украл у орловчанки золото на 50 тысяч рублей

Временный сосед по коммуналке украл у орловчанки золото на 50 тысяч рублей

Фото: Архив "КП"

В Северном районе Орла жительница общежития осталась без золотых украшений на 50 тысяч рублей. Как позже выяснили полицейские, к исчезновению был причастен 41-летний житель Брянска, снимавший комнату по соседству с ней.

По информации УМВД России по Орловской области, инцидент произошел в доме на улице Силякова. Во время оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что рядом с орловчанкой временно проживал ранее судимый мужчина из соседнего региона. Он воспользовался тем, что женщина не закрыла в свою комнату дверь, свободно ее «обследовал» и найдя драгоценности исчез.

- Данный гражданин был задержан на территории Брянской области при активном содействии местных полицейских. Мужчина не стал отрицать свою причастность к противоправному деянию. Ювелирные изделия он реализовал на территории Брянска. Подозреваемый задержан В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.