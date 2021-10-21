Временный сосед по коммуналке украл у орловчанки золото на 50 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Северном районе Орла жительница общежития осталась без золотых украшений на 50 тысяч рублей. Как позже выяснили полицейские, к исчезновению был причастен 41-летний житель Брянска, снимавший комнату по соседству с ней.

По информации УМВД России по Орловской области, инцидент произошел в доме на улице Силякова. Во время оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что рядом с орловчанкой временно проживал ранее судимый мужчина из соседнего региона. Он воспользовался тем, что женщина не закрыла в свою комнату дверь, свободно ее «обследовал» и найдя драгоценности исчез.

- Данный гражданин был задержан на территории Брянской области при активном содействии местных полицейских. Мужчина не стал отрицать свою причастность к противоправному деянию. Ювелирные изделия он реализовал на территории Брянска. Подозреваемый задержан В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.