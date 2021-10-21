Кислородную станцию в больнице Семашко Орла готовят к запуску

В Орле готовят к запуску килородную станцию на базе больницы Семашко. Начались пуско-наладочные работы. Об этом в прямом эфире в соцсетях сообщил 20 октября губернатор Андрей Клычков.

Резервуары станции, установленные на территории больницы скорой помощи им. Семешко, рассчитаны на объем до 30 тонн сжиженного кислорода.

- Это станет хорошим подспорьем, позволит обеспечить резерв медицинского кислорода, - отметил Клычков.

Ранее сообщалось, что у больных коронавирусом пациентов выросла потребность в кислороде. Если в "первую волну" в сутки на все больницы нужно было порядка 5 тонн кислорода, то сейчас эта цифра увеличилась вдвое и составляет уже 11 тонн.