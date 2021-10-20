Орловцев поздравили с Днем отца

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орле мужчин поздравили с Днем отца. Гостей наградили на торжественном приеме в обладминистрации.

День отца в 2021 году празднуется впервые, орловцев поздравляли первые лица региона. За вклад в воспитание детей, укрепление семейных ценностей, отцов наградили грамотами и благодарностями губернатора, облсовета, уполномоченного по правам ребенка.

- День отца – это праздник настоящих мужчин, праздник тех, кто не боится брать на себя ответственность за счастье и благополучие своих близких. Отцовство – это своеобразный экзамен на социальную и нравственную зрелость. Я хочу пожелать вам благополучия и гармонии, мира и добра каждому, кого вы любите, - обратилась к мужчинам первый зампред Правительства Орловской области Татьяна Крымова.