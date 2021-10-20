На площади Жукова в Орле высадят взрослые деревья

Фото: vk.com/parakhin_yuri Фото: соцсети

В Орле на площади Жукова высадят взрослые деревья. Площадь станет первым общественным пространством в городе, где решено посадить не маленькие саженцы, а окрепшие растения.

Об этом рассказал мэр Юрий Парахина на своих страничках в соцсетях. По словам градоначальника, уже доставлены из воронежского питомника 46 западных туй, 21 липу, восемь остролистных кленов и две ели. Возраст всех деревьев от 8 до 15 лет, вероятность того, что они не приживутся, практически равна нулю.

- Дополнят зеленый фон живая изгородь из 602 кустов кизильника и цветущей спиреи. Она отделит зону отдыха вокруг бюста Маршала Жукова от улицы Лескова. Завершить озеленение планируется в ближайшие дни, - написал Юрий Парахин.

Мэр попросил не ломать деревья и не увозить их к себе на дачу.

Благоустройство площади Жукова продолжается.