В «Гринне» в Орле вакцинацию от ковид будут вести ежедневно Фото: Архив "КП"

С 20 октября в Орле мобильный пункт вакцинации от коронавируса в ТМК «Гринн» заработал в ежедневном формате. Режим работы изменили из-за обязательной вакцинации для ряда категорий работников и увеличившегося спроса на прививку.

По информации пресс-службы администрации Орла, ранее пункт вакцинации в «Гринне» на Кромском шоссе работал только по понедельникам, средам и пятницам. Теперь он будет работать ежедневно с 12.00 до 19.00 часов.

- Мобильные пункты вакцинации работают во всех районах города с понедельника по воскресенье около торговых центров, магазинов и других социальных объектов. В любой день недели сделать прививку могут все желающие без предварительной записи и в порядке живой очереди, - сообщает пресс-служба администрации Орла.