На ремонт орловских дворов и парков потратили 735,6 млн рублей

В Орловской области на ремонт дворов и парков потратили 735,6 млн рублей Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области практически завершены работы по благоустройству дворов, а также общественных территорий - парков,скверов. В 2021 году на их облагораживание предусматривалось финансирование в размере 735,6 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе регионального Правительства, такая сумма заложена в рамках программы "Формирование современной городской среды". В нее входит немалая часть федеральных денег: более 364 миллионов рублей. Всего в 2021 году планировалось привести в порядок 145 дворов, а также 41 территорию общественную.

К 20 октября все дворы отремонтированы, правда 11 из них комиссия еще не приняла. Что касается общественных пространств, то отремонтировано 38, а принята 35 территорий. Есть несколько мест, где работа идет медленно, подрядчикам направлены претензии. Это Орел, Мценск и Дмитровск, а также Троснянское сельское поселение.