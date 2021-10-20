Под Орлом на встречке столкнулись две иномарки, один человек в больнице

19 октября в поселке Знаменка под Орлом столкнулись две иномарки – «Шкода Карок» и «Рено Меган». Авария случилась на 23 километре Южного подъезда к облцентру.

По информации Госавтоинспекции Орловской области, 34-летний водитель «Шкоды» столкнулся с «Рено», ехавшим во встречном направлении прямо, в 19:45 часов.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, полиция, медики.

- В результате ДТП телесные повреждения получил 61-летний водитель автомобиля «Рено Меган». С места аварии доставлен в больницу, госпитализирован, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 17 ДТП, среди которых четыре с пострадавшими. Два человека получили травмы, двое погибли.