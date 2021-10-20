На участке улицы Панчука Орла в ноябре закроют движение

На участке улицы Панчука на 10 дней закроют движение Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В ноябре орловских водителей ждет ограничения движения. На 10 дней перекроют участок по улице Панчука.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Орла.

- Будет введено временное прекращение движения в районе дома №64 по улице Панчука с 8.00 15 ноября по 17.00 25 ноября, - пояснили в мэрии.

Причина временных неудобств для автолюбителей - прокладка участка газопровода. В качестве пути объезда орловцам предлагается такая схема: Панчука - 1-я Пушкарная - Садово-Пушкарная - 2-я Пушкарная - Панчука.

Водителям стоит быть бдительнее и заранее планировать маршрут.