Ветсанутильзаводу «Орловский» из-за долгов отключили газ Фото: Архив "КП"

19 октября на заседании профильного комитета облсовета депутаты в очередной раз подняли вопрос о судьбе ветсанутильзаводу «Орловский». Предприятие находится в кризисном состояние: долги достигли 8 миллионов рублей, счета заблокированы, с 11 октября отключен газ.

По информации пресс-службы Орловского облсовета, директор ГУПа Владимир Осин отметил, тема преодоление кризиса неоднократно рассматривалась, однако давно назревшая модернизации не ведется из-за отсутствия финансирования.

- В настоящее время осуществляются мероприятия по реорганизации предприятия в бюджетное учреждение. Их итогом станет создание обособленного подразделения БУОО «Орловский ОВЦ», оказывающего госуслуги по утилизации бесхозных биоотходов. Затраты из регионального бюджета составят около 4,3 млн рублей ежегодно, - подчеркнул Алексей Максимовский, руководитель Управления ветеринарии Орловской области.