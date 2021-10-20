Финансирование орловских телеканалов и «районок» в 2022 году увеличат Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области озаботились положением региональной прессы и ее финансированием. 19 октября профильный комитет облсовета озвучил информацию об увеличении средств, выделяемых на работу теле- и радиовещательных каналов, Орловского издательского дома и «районок».

На поддержку региональной прессы в бюджет 2022 года планируют заложить почти 98 миллионов рублей: телеканалы получат финансирование в 39 миллионов 901 тысяч рублей (на 10 миллионов больше 2021 года), Орловский издательский дом - 10 миллионов 430 тысяч рублей (на уровне этого года) и районные газеты - 47 миллионов 452 тысяч рублей (на 6 миллионов больше 2021-го).

- В ходе обсуждения вопроса финансирования генеральный директор Областного телерадиовещательного канала Андрей Чернов обратил внимание на то, что телеканалу необходимо провести модернизацию оборудования. При этом на критической отметке находится ситуация с заработной платой сотрудникам, так как инфляция обгоняет индексацию оплаты труда, и лучшие специалисты спешат покинуть телеканал, - сообщает пресс-служба Орловского облсовета.