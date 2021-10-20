В Орле пройдет благотворительный турнир по жиму лежа, народному жиму и строгому подъему на бицепс

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В Орле впервые пройдет благотворительный турнир по жиму лежа, народному жиму и строгому подъему на бицепс. За «Кубок Системы» поборются не только все желающие спортсмены из Орловской области, но и из других регионов России.

- Это будет праздник спорта и добра. Победители получат не только призы от партнеров, но и денежное вознаграждение, а все собранные в качестве членских взносов за участие в турнире средства пойдут на помощь больным детям, - рассказала «Комсомолке» Юлия Бычкова, директор фитнес-клуба «Система комплекс».

Большое спортивное событие запланировано на декабрь, ориентировочно борьба за кубок развернется 18 числа. Подробности и актуальная информация в официальной группе мероприятия «Вконтакте».