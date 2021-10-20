В Орловской области с начала 2021 года работу нашли 5,5 тысяч человек Фото: Архив "КП"

В Орловской области с начала 2021 года центры занятости помогли найти работу 5,5 тысячам человек. При этом всего было признано безработными с начислением пособия 6,3 тысяч человек. Об этом сообщает региональное Управление труда.

Сейчас в Орловской области зарегистрировано 2,5 тысяч безработных, из них 1,3 тысячи человек получают максимальное пособие (12 130 рублей), а 274 человека - минимальное (1,5 тысячи рублей).

При этом в банке вакансий службы занятости 9,4 тысячи свободных рабочих мест и вакантных должностей. В числе наиболее востребованных - врачи и медсестры, воспитатели и учителя-предметники, менеджеры, инженеры разного профиля, педагоги допобразования. Кроме того, большой спрос на подсобных и кухонных рабочих, продавцов, уборщиков, укладчиков-упаковщиков, водителей, электромонтеров и слесарей.

- В числе вошедших в рейтинг востребованных в Орловской области рабочих рук, которым работодатель согласен платить до 60 тыс. рублей и выше - машинисты, накатчики и сушильщики бумагоделательной машины. До 70 тысяч рублей работодатели готовы платить участковым педиатрам, трактористам-машинистам, водителям, - сообщает Управление труда Орловской области.