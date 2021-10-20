Народным участковым Орловской области стал Андрей Новиков

Андрей Новиков: "В сельской местности есть своя специфика работы"

В Орловской области выбрали народного участкового. Победителем регионального этапа одноименного конкурса МВД стал Андрей Новиков, теперь он представит Орловщину на всероссийском уровне.

Лучшего участкового жители выбрали посредством онлайн-голосования, за капитана полиции Андрея Новикова орловцы отдали больше всего голосов. Участковый служит в ОМВД Орловского района. Здесь он с 2016 года, а карьеру в органах внутренних дел начал еще в 2006. Сейчас полицейские обслуживает три административных участка: сельские поселения Неполодское, Моховицкое и Жиляевское. В деревнях и селах здесь живет около двух тысяч человек.

-- Жители сельские, поэтому есть определенная специфика работы и общения с людьми. В деревнях все друг друга знают, сохраняются определенные традиции и это стоит учитывать. Очень важно к каждому найти свой подход, выбрать манеру общения: это помогает выяснить, что волнует человека, какая конкретно помощь ему нужна, и какую профилактическую работу стоит проводить, - поделился народный участковый Орловской области 2021 Андрей Новиков.

Поддержать полицейского на всероссийском конкурсе можно будет с 1 по 10 ноября, в эти дни будет идти голосование на сайте издательского дома "Комсомольская правда".