В Орле для ремонта дворов в 2022 году уже начали искать подрядчиков Фото: Архив "КП"

В Орле уже начали искать подрядные организации, которые займутся ремонтом дворов в 2022 году. Всего предстоит привести в порядок 32 дворовые территории, из них около трети должны обрести подрядчика к концу октября 2021 года.

По информации администрации Орла, торги по четырем дворам Северного района, трем Заводского, двум Железнодорожного и одному в Советском районах назначены на 29 октября.

Речь идет о дворовых территориях домов на улицах Маринченко, 21, Металлургов, 8, на Московском шоссе, 161 и на Рощинской, 31. Также среди первых планируют заключить контракты по дворам на улицах Васильевская,119 и Латышских стрелков,3, переулку Комсомольскому, 22, Пушкина, 20, Новосильской,9 и Гуртьева, 18.

- Победители смогут приступить к работам со стартом дорожного сезона – 1 апреля, а завершить их предстоит к 4 августа 2022 года. Гарантийный срокувеличен до 7 лет. Еще одно нововведение – жители смогут выбирать, делать двор в плитке или в асфальте, - сообщает пресс-служба администрации Орла.