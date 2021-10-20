В Орле перед судом предстанет подросток, напавший в пивбаре на взрослого мужчину Фото: Архив "КП"

В Орле на скамье подсудимых предстоит оказаться подростку, устроившему дебош в одном из пивбаров Заводского района. Несовершеннолетний юноша вместе с компанией приятелей поссорился с подвыпившими взрослыми мужчинами и решился на грабеж.

По информации Следственного комитета Орловской области, инцидент произошел в апреле 2021 года. Подростки выпивали, трое взрослых тоже. В какой-то момент они стали задевать друг друга, началась словесная перебранка. В этот момент юноша подошел к одному из мужчин, несколько раз ударил его руками и ногами, а затем отобрал телефон и сбежал.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказал «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.