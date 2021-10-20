В Орле 20 октября вакцинироваться можно в МФЦ и на территории торговых центров

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вакцинация от коронавируса продолжается в Орле и области. 20 октября прививку можно сделать в выездных пунктах вакцинации в трех районах города.

Медики будут дежурить в Заводском, Железнодорожном и Советском районах. В Советском орловцы могут сделать прививку на территории МФЦ по улице Ленина, 1, на первом этаже. Время приема - с 9.00 до 15.00.

В Заводском районе работает медицинский кабинет на первом этаже ТМК "Гринн". Здесь врачи примут орловцев, желающих привиться, с 12.00 до 19.00. В это же время будет работать передвижной прививочный пункт у торгового центра "Европа" на Московской, 67.

В обладминистрации жителям напоминают, что с собой надо взять документы: паспорт, полис, СНИЛС. Перед прививкой врач проведет консультацию и осмотр.