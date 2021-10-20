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Происшествия20 октября 2021 10:15

В Орле соседи подрались из-за места на парковке

Одному из участников конфликта понадобилась помощь медиков
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Соседи подрались из-за места на парковке

Соседи подрались из-за места на парковке

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле двое мужчин подрались из-за места на парковке. Разнимать автолюбителей пришлось росгвардейцам.

Инцидент произошел во дворе многоэтажного дома по улице Ломоносова. Сперва 53-летний и 26-летний владельцы автомобилей пытались урегулировать конфликт мирно. Мужчины решали, кто же должен припарковать машину на место, условно закрепленное за одним из водителей. Но договориться не удалось, оппоненты перешли на кулаки. Очевидцы драки между соседями вызвали подкрепление.

- Росгвардейцы оперативно пресекли потасовку, задержали 26-летнего орловца и передали сотрудникам полиции. Второй участник конфликта был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в больницу, - сообщила "Комсомолке" Ксения Ширина, сотрудник пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области.