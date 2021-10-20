Чаще всего госпитализируют с коронавирусом пожилых орловцев

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В Орловской области чаще всего госпитализируют с коронавирусом пожилых пациентов, больных коронавирусом. Больше половины тех, кто лежит в больницах, старше 60-65 лет.

Об этом рассказала Елена Кирьянова, главный врач противотуберкулезного диспансера Орла, на базе которого развернут ковидный госпиталь. Медик вышла в эфир в социальных сетях 19 октября.

- Половина госпитализированных - возрастные пациенты, 60, 65 и старше. Однако увеличилось число и более молодых орловцев, причем они, обычно, не вакцинированные, - отметила Елена Кирьянова.

Также врач рассказала, что нынешняя волна коронавируса характеризуется более тяжелым течением болезни у людей. По словам Елены Витальевны, все больше пациентов нуждается в кислородной поддержке, у ряда пациентов волнообразное течение заболевания, казалось бы все хорошо, но показатели ухудшаются и все начинается заново. Сам вирус мутирует.

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