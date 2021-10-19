Выплату к школе в Орловской области получили 96 тысяч детей

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Больше 96 тысяч орловских школьников получили федеральную выплату к учебному году. Родители еще могут подать заявление на единовременное пособие в срок до 31 октября.

Выплату в суме 10 тысяч рублей федеральный центр направил каждому школьнику в возрасте от 6 до 18 лет. Если в семье несколько детей, то деньги положены на каждого ребенка.

- Обратиться за выплатой могут проживающие на территории Российской Федерации и являющиеся гражданами РФ родители (усыновители, опекуны, попечители) детей с гражданством РФ, которым 6 лет исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года либо на момент выхода Указа Президента еще нет 18 лет, - поясняет Пенсионный фонд Орловской области.

Подать заявление можно на сайте госуслуг или в отделении ПФР по предварительной записи.