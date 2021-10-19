Прививки от коронавируса сделали около 233 тысяч орловцев

В Орловской области полностью вакцинировалось от коронавируса около 233 тысяч жителей Фото: Архив "КП"

В Орловской области полностью вакцинировалось от коронавируса около 233 тысяч жителей. Такие данные на 15 октября 2021 приводит федеральный оперативный штаб.

Коллективный иммунитет в регионе сейчас составляет 45%, для отмены ограничений эта цифра должна равняться не менее, чем 60. Также по данным оперштаба практически по всем критериям Орловская области не соответствует статусу свободной от covid-19.

Отметим, что в настоящее время закончился коечный фонд для больных коронавирусом пациентов. Власти объявили о вводе обязательной вакцинации для отдельных групп населения.

На 19 октября 2021 года Орловская область побила свой антирекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки. Регион приблизился к отметке в 50 тысяч случаев заражения ковидом. Умерло более 1000 человек.