Прививки от коронавируса сделали около 233 тысяч орловцев

В Орловской области полностью вакцинировалось от коронавируса около 233 тысяч жителей
Фото: Архив "КП"
В Орловской области полностью вакцинировалось от коронавируса около 233 тысяч жителей. Такие данные на 15 октября 2021 приводит федеральный оперативный штаб.
Коллективный иммунитет в регионе сейчас составляет 45%, для отмены ограничений эта цифра должна равняться не менее, чем 60. Также по данным оперштаба практически по всем критериям Орловская области не соответствует статусу свободной от covid-19.
Отметим, что в настоящее время закончился коечный фонд для больных коронавирусом пациентов. Власти объявили о вводе обязательной вакцинации для отдельных групп населения.
На 19 октября 2021 года Орловская область побила свой антирекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки. Регион приблизился к отметке в 50 тысяч случаев заражения ковидом. Умерло более 1000 человек.