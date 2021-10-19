45-летнего орловца задержали посреди города с наркотиком

Срок за хранение наркотиков грозит жителю Орла Фото: Архив "КП"

В Орле полицейские задержали очередного любителя запрещенных веществ. 45-летний мужчина был взят с поличным на хранении синтетического наркотика в Советском районе города.

В полиции рассказали подробности инцидента. Задержание проводили оперативники из отдела наркоконтроля. При досмотре у подозреваемого был найден сверток в кармане одежды, в нем порошкообразное вещество, предположительно наркотик. Находку изъяли и направили на экспертизу. Криминалисты подтвердили: орловец хранил около 50 граммов "синтетики", производное метилэфедрона наркотическое вещество. Сам задержанный пояснил, что наркотик купил, чтобы употребить.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное. Ведется предварительное расследование, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По уголовному кодексу, орловцу может грозить до трех лет лишения свободы.