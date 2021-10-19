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Происшествия19 октября 2021 16:10

Орловец, забивший до смерти незнакомца, задержан

Случайная ссора одной из улиц Мценска закончилась трагедией 17 октября
Наталья Меркулова
Наталья Меркулова
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Орловец, забивший до смерти незнакомца, задержан

Орловец, забивший до смерти незнакомца, задержан

Фото: Архив "КП"

17 октября в Мценске от нескольких ударов ножом на улице скончался 33 местный житель. Трагедией закончилась его встреча и ссора в ночи с 29-летним незнакомцем. Об этом сообщает Следственный комитет России по Орловской области.

По данным следствия, молодой человек ранее не был знаком с погибшим. Однако во время словесного конфликта схватился за нож и два раза ударил им мужчину в область нижних конечностей. В итоге тот скончался на месте.

- Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть). Подозреваемый в совершении преступления следователем задержан, в отношении него проводится комплекс следственных и процессуальных действий. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.