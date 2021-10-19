К зиме орловские коммунальщики закупят 13 тысяч тонн песка Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловские коммунальщики начали подготовку к зиме 2021-2022. Спецавтобаза планирует «переобуть» 90 единиц спецтехники, дозакупить 13 тысяч тонн песка и 2,2 тысяч тонн специальной соли. Об этом сообщает администрация города.

В настоящее время на складах МУПа остается 19,4 тонн смеси с 20% содержанием соли, более 1,1 тысяч тонн с 10% и 1,5 тысяч тонн смеси с 50%.

Зимний сезон Спецавтобаза откроет уже в ноябре. При этом летняя уборка города в связи с прогнозом погоды продлена до середины месяца.

- В зимний период предусмотрено круглосуточное дежурство сотрудников Спецавтобазы. Будут работать три бригады в составе 17 КДМ, четырех плужно-щеточных «КАМАЗа» и фронтального погрузчика. Их режим работы традиционный – с 8.00 до 20.00 и с 20.00 до 8.00 часов, - сообщает пресс-служба администрации Орла.