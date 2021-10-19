В Орле ветеринарную аптеку оштрафовали за просроченные лекарства

Ветеринарную аптеку оштрафовали за просроченные лекарства Фото: Архив "КП"

В Орле арбитражный суд на 50 тысяч рублей оштрафовал ветеринарную аптеку. Несоответствие законным требованиям выявил Россельхознадзор.

Подробности рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. Как оказалось, в одной из ветеринарных аптек города не велся учет лекарств, у которых подходит к концу срок годности, не были пронумерованы стеллажи, отсутствовал отдельный контейнер для просроченных лекарств, а также на некоторые препараты отсутствовали стеллажные карты. Все эти нарушения привели к штрафу. Материалы были направлены в арбитражный суд.

- Решением суда, вступившим в законную силу 18 октября, организация привлечена к административной ответственности с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, а также с передачей на уничтожение изъятых недоброкачественных (просроченных) лекарственных препаратов пяти наименований, - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.