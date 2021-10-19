В Ливнах водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП

В Ливнах водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В городе Ливны Орловской области женщина очутилась под колесами легкового автомобиля, а сбивший ее водитель скрылся с места ДТП. Пешеход получила ранения.

Происшествие случилось вечером 18 октября. Примерно в пять часов 61-летняя женщина переходила проезжую часть дороги улицы Кирова. В этот момент неустановленный водитель протаранил пешехода. Оказывать помощь сбитому человеку он не стал и уехал с места аварии.

- В результате ДТП пешеход получила травмы, отпущена, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошлый сутки полицейские зафиксировали на дорогах области 19 ДТП. Одно из них обернулось трагедией: погиб 19-летний водитель легкового автомобиля.