Переселение из аварийного жилья в Орловской области вновь будут финансировать

Переселение из аварийного жилья в Орловской области Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловская область вновь будет получать от Фонда содействия реформированию ЖКХ финансирование по адресной программе переселение из аварийного жилья. Ранее средства на 2020-2021 годы не дошли до региона из-за не достижения необходимого уровня контрактования (менее 90%).

По информации Правительства Орловской области, на переселение в 2020-2021 годах Фонд должен был выделить 15 миллионов рублей. После сбора необходимых документов и устранения замечаний финансовой поддержки за счет средств федерального бюджета возобновлена.

- Решением правления Фонда возобновлено предоставление области финансовой поддержки на реализацию этапа 2020-2021 годов программы, а также перечислены средства в размере 4,6 миллиона рублей на оплату заключенных в 2021 году муниципальных контрактов, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.