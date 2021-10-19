В парке «Славянский сад» в Ливнах открыли солнечные часы. Фото: пресс-служба администрации города

15 октября в Ливнах в парке «Славянский сад» состоялось открытие нового арт-объекта. Общественную территорию украсили солнечные часы, разработанные коллективом технических объединений Центра творческого развития имени Н.Н. Поликарпова.

По информации пресс-службы администрации Ливен, проект «Время Солнца» выиграл Президентский грант в размере более 1,9 миллиона рублей на реализацию. Еще 589,7 тысяч рублей – сумма софинансирования. Реализовала проект молодежная общественная организация «Объединение добровольцев города Ливны «Орион».

- На общественной территории «Славянский сад» за последние годы проведена огромная работа по благоустройству. Заросшая защитная зона бывшего завода «Ливныпластик» превратилась в современное и комфортное городское пространство. Сейчас здесь функционируют Лучно-стрелковый тир, скейт-площадка, тренировочная площадка для юнармейцев, - сообщает пресс-служба администрации города Ливны.