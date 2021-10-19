Под Орлом насмерть разбился 19-летний водитель легковой иномарки

. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На трассе М-2 "Крым" в Орловской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб 19-летний водитель. Его легковая иномарка врезалась в грузовик.

Происшествие случилось вечером 18 октября. Молодой человек вел свою легковушку "Дэу Нексия" со стороны Курска в сторону Москвы. На 369 километре он выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик "ГАЗель".

- В результате ДТП водитель автомобиля "Дэу" скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.