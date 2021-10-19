Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье19 октября 2021 12:06

За сутки 248 жителей Орловской области заболели коронавирусом

Регион побил свой антирекорд по количеству заразившихся
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловская область побила свой антирекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки жителей. По данным федерального оперштаба, сразу 248 орловцев заразились ковидом по на 19 октября 2021.

Общее число заболевших, таким образом, составляет 49 840 человек. Регион приблизился к рубежу в 50 тысяч заразившихся.

За последние сутки выписано по выздоровлению 84 пациента. Всего зафиксировано 46 190 случаев выздоровления.

Еще 2 человека умерло. Всего же коронавирус унес жизни 1 036 жителей Орловской области.

В связи с высоким ростом заболеваемости орловские власти ужесточили ограничительные меры по ковиду. Так, для отдельных категорий жителей введена обязательная вакцинация. Подробнее об этом можно почитать здесь.