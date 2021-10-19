За сутки 248 жителей Орловской области заболели коронавирусом

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловская область побила свой антирекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки жителей. По данным федерального оперштаба, сразу 248 орловцев заразились ковидом по на 19 октября 2021.

Общее число заболевших, таким образом, составляет 49 840 человек. Регион приблизился к рубежу в 50 тысяч заразившихся.

За последние сутки выписано по выздоровлению 84 пациента. Всего зафиксировано 46 190 случаев выздоровления.

Еще 2 человека умерло. Всего же коронавирус унес жизни 1 036 жителей Орловской области.

В связи с высоким ростом заболеваемости орловские власти ужесточили ограничительные меры по ковиду. Так, для отдельных категорий жителей введена обязательная вакцинация. Подробнее об этом можно почитать здесь.