В Орле задержали горе-домушника, забравшегося в пять домов Фото: Архив "КП"

В Орле по горячим следам задержали 30-летнего мужчину, устроившего целую серию проникновений в жилые дома. В Советском районе города он забрался и попытался обчистить пять домов. Только в двух случаях успешно.

По информации УМВД России по Орловской области, первый инцидент произошел на улице Колпакчи. Здесь мужчина забрался в дом 26-летней девушки, забрал планшет и несколько мобильников на общую сумму порядка 40 тысяч рублей. Их он спрятал во дворе и попытался вынести из дома другие вещи, но в это время сработала сигнализация и ему пришлось ретироваться без спрятанной добычи.

Затем воришка провел еще две попытки забраться в жилые дома и стащить чужие вещи, но его спугнули сами хозяева. Во время удачного похода за «добычей» мужчина забрал из двух частных домов обувь, одежду и деньги в сумме 35 тысяч рублей.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска в течение дежурных суток установили подозреваемого – ранее судимого неработающего жителя Северо-Кавказского региона, временно проживающего в Орловской области. Мужчина признался в содеянном. Похищенную одежду и часть денежных средств полицейские изъяли, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.