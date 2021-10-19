В орловских колониях и СИЗО с 19 октября запретили свидания

Свидания запрещены из-за роста заболеваемости коронавирусом Фото: Архив "КП"

В колониях Орловской области снова запретили свидания. Ограничение ввели из-за серьезного роста заболеваемости коронавирусом в регионе.

- С 19 октября 2021 года до особого указания введены режимно-ограничительные мероприятия, приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий и массовых мероприятий во всех учреждениях УФСИН России по Орловской области Прием посылок и передач разрешен с соблюдением мер инфекционной безопасности и осуществляется в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

При этом следователи и адвокаты могут встречаться с подозреваемыми, находящимися в СИЗО, но только в комнатах, где есть специальное разделительное стекло. В УФСИН также приостановлен прием по личным вопросам, обращаться орловцев просят либо через интернет-приемную либо обычной почтой.