Орловца, совершившего 14 мелких краж из магазинов, осудили на два с половиной года колонии

14 мелких краж из магазинов обойдутся орловцу двумя с половиной годами лишения свободы Фото: Архив "КП"

В Орле осудили мужчину, совершившего за год целую серию краж из сетевых магазинов. Ближайшие два с половиной года ему предстоит провести в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба Орловского областного суда.

Жителя Орловского района уличили в 14 кражах. Мимо кассы он проносил продукты, косметику и текстиль. При назначении наказание суд учел, что ранее он был судим за кражу с незаконным проникновением в жилище.

- Осужденным на приговор суда была принесена апелляционная жалоба с просьбой о смягчении наказания. Орловский областной суд, тщательно проверив доводы стороны защиты, не нашел оснований для смягчения наказания и оставил приговор без изменения, - сообщает пресс-служба Орловского областного суда.