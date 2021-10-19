Ясли на Кузнецова в Орле готовят к сдаче

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле готовятся к сдаче строящиеся ясли на улице Кузнецова. В детском саду для самых маленьких идут завершающие работы, сюда уже привезли мебель и через 6 недель стройка и обустройство должны полностью завершиться.

О финальном этапе рассказали в мэрии. В настоящее время рабочие красят фасад здания, приводят в порядок двор яслей, занимаются ландшафтом, озеленением. На очереди монтаж детских площадок и игрового оборудования. Ведутся завершающие работы и внутри здания.

Фото: пресс-служба администрации Орла

- Сейчас идет укладка линолеума, монтаж навесных потолков. Вся электрика и вентиляция сделана и функционирует. Одним словом, наступает тот самый момент, когда надо отмывать помещение от строительной пыли и побелки, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.

По планам, ясли-сад должны сдать 30 ноября 2021 года. Он рассчитан на 80 малышей, запись уже идет. Откроет свои двери для воспитанников садик с января 2022 года.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Строительство идет по нацпроекту "Демография".