В деревне Образцово под Орлом начали решать проблему с подачей воды. Фото: ОНФ Орловской области

проблему с подачей воды в жилые дома. Сейчас здесь бурят новую водяную скважину. Однако для этого к ситуации пришлось подключиться прокуратуре и общественности.

По информации Общероссийского народного фронта в Орловской области, жители деревни обратились к общественникам в августе и сообщили, что перебои с водой у них начались в апреле.

- Оказалось, что воды нет в ряде домов частного сектора и в 5 многоквартирных домах. Люди вынуждены покупать воду как для приготовления пищи, так и для хозяйственных нужд. По итогам проведенного выезда мы обратились в прокуратуру, - поясняет Владимир Филонов, руководитель регионального исполкома ОНФ в Орловской области.

Как выяснилось, значительная часть воды стала поступать на рыбоперерабатывающий завод в Образцово, поэтому в системе водоснабжения и упало давление – сначала вода поступает на завод.

Работы по бурению новой скважины начались в середине сентября. В настоящее время пробурены десятки метров.

- Как только скважина достигнет глубины с пригодной для использования в бытовых условиях воды, то ее подача из новой скважины будет организована в систему водоснабжения частного сектора и многоквартирных домов, - сообщает пресс-служба ОНФ Орловской области.