Горсовет Орла пополнился четырьмя депутатами от трех партий Фото: Архив "КП"

В горсовете Орле депутатские удостоверения получили четыре новых депутата. Они заняли вакантные места своих однопартийцев, перешедших в региональное заксобрание. Об этом сообщает пресс-служба Орловского горсовета.

Напомним, по итогам Единого дня голосования в облсовет ушли Сергей Кутенев (партия «Единая Россия»), Иван Дынкович («КПРФ») и Руслан Перелыгин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). Также горсовет с переходом в облсовет покинули Игорь и Виталий Рыбаковы, а Ангелина Мотякина перешла на другую работу.

Теперь места по партийным спискам от трех партий заняли Юрий Власов и Эдуард Трояновский («Единая Россия»), Алексей Сергачев (КПРФ) и Денис Филипченков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

- Довыборы по трем одномандатным округам состоятся в 2022 году в единый день голосования, - сообщает пресс-служба Орловского горсовета.