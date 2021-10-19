В Орле вакцинировать от ковид 19 октября будут Советском и Заводском районах Фото: Архив "КП"

В Орле продолжается вакцинация от коронавируса. 19 октября мобильные прививочные пункты расположатся в двух районах - Советском и Заводском. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Медики будут ждать желающих пройти вакцинацию и ревакцинацию с 12.00 до 19.00 часов возле ТЦ «Водолей» на улице Тургенева и на втором этаже в здании автовокзала.

- Обращаем внимание, для прохождения вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, - напоминает пресс-служба Правительства Орловской области.

Отметим, согласно данным тепловой карты вакцинации на 18 октября 2021 года, в регионе вакцинировано 41,17% от взрослого населения без учета переболевших.