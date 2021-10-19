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Общество19 октября 2021 10:02

Многомиллионные нарушения выявила орловская КСП в деятельности "Зеленой рощи"

Аудиторы проверили управляющую компанию
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Аудиторы проверили "Зеленую рощу"

Аудиторы проверили "Зеленую рощу"

Фото: Архив "КП"

Аудиторы контрольно-счетной палаты Орловской области устроили проверку "Зеленой роще". Она показала, что в деятельности "мусорной" управляющей компании имеются нарушения, причем некоторые на миллионы рублей.

О результатах проверки рассказала аудитор региональной КСП Надежда Кутузова во время заседания комитета по экономике заксобрания области, которое состоялось 18 октября. Контрольно-счетная палата проверила и "Корпорацию развития Орловской области", и ее "дочку" "Зеленую рощу".

- По итогам проведенного контрольного мероприятия установлены нарушения действующего законодательства и недостатки при организации деятельности регионального оператора, повлекшие, в том числе ненадлежащее обеспечение возложенных полномочий в сфере обращения с ТКО, а также при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, - рассказала Надежда Кутузова.

Выявлены нарушения трудового кодекса, многомиллионные нарушения обнаружены в сфере закупок. Например, по 11 закупкам максимальная цена контракта на сумму в 560 миллионов рублей установлена неверно. КСП передала все материалы проверки в правоохранительные органы.