В Орле школа №15 переведена на дистанционку из-за аварийной ситуации. Фото: http://orel-sosh15.obr57.ru

19 октября ученики школы №15 им. Гордеева в Орле переведены на дистанционное обучение из-за аварийной ситуации. В стенах школьной столовой появились трещины и сильно просел пол. В настоящее время специалисты выясняют, можно ли в дальнейшем безопасно эксплуатировать здание.

По информации администрации Орла, проблемы с несущими стенами и внутренними кирпичными перегородками столовой были обнаружены еще до начала нового учебного года, 9 августа. Тогда были установлены специальные маячки, сигнализирующие об изменении в состоянии трещин и просадки пола.

- До 16 октября ситуация оставалась стабильной. С 16 по 18 октября маячки выявили увеличение трещины и просадку пола, на противоположной стороне стены также образовалась трещина. Из-за создания аварийной ситуации школьная столовая закрыта, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Здание планируют полностью обследовать в течении ближайших трех дней.