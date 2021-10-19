В Болхове компания девушек на "ВАЗе" влетела в кирпичную стену

Две девушки получили травмы Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В городе Болхове Орловской области девушки на отечественной "Пятнадцатой" влетели в кирпичную стену. Две из них, пассажирки автомобиля, получили травмы.

ДТП случилось в ночь на 18 октября. Было немного за полночь, когда 19-летняя водитель вела "ВАЗ" по улице Земляная Гора со стороны улицы Ленина в направлении переулка Земляной. Возле дома №6 она не совладала с управлением автомобилем и протаранила стену.

- В результате ДТП пассажирки, девушки 20 и 17 лет, получили телесные повреждения,- сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.