В Орловской области не осталось свободных ковидных коек Фото: Архив "КП"

В Орловской области из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом назрел кризис с коечным фондом. Свободных мест в «красных зонах» больниц в настоящее время нет. Об этом в прямом эфире 18 октября в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков.

Согласно озвученной главой региона информации, все 1854 койки развернутые для пациентов с ковид заняты. Развертывание новых дополнительных мест требует дополнительных усилий.

- Каждая койка должна быть и с кислородом, и с выделенным персоналом, и с лекарствами. Все это не просто. По максимуму будут освобождать, находить возможности, но ситуация вызывает опасение, - пояснил Андрей Клычков.

Отметим, за последние пять дней в Орловской области заболел 1151 человек, 15 человек попали под аппараты искусственной вентиляции легких, 11 заразившихся скончались. Сейчас на ИВЛ находятся 88 человек.