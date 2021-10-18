Житель Орла обокрал ветеринарную клинику

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Молодой житель Орла задержан по подозрению в краже денег из ветеринарной клиники. Горожанин стащил деньги, 25 тысяч рублей, и потратил их на своих нужды.

Инцидент произошел в одной из клиник Советского района, в полицию с заявление о краже пришел директор ветеринарной больницы. Он рассказал, что в ночное время пропали деньги, при этом никаких следов взлома не было. Оперативники стали вычислять возможного вора. Под подозрение попал 22-летний молодой человек, родственница которого работает в той самой клинике.

- Полицейские выяснили, что в ночное время данный гражданин похитил ключи от клиники у своей родственницы, которая работает в данной организации. Он проник в помещение и похитил денежные средства, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Теперь молодому человеку предстоит суд: возбуждено уголовное дело. Впрочем, проблемы с законом для него оказались не в новинку, ранее подозреваемый уже был судим. Сейчас идет предварительное следствие, орловец заключен под стражу.