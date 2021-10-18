Больше всего ДТП с пострадавшими в Орле произошло на перекрестке Розы Люксембруг и Гагарина

Самым опасным участком дороги в Орле назван перекресток Розы Люксембург и Гагарина. Фото: яндекс.карты

На дорогах Орла сформировалось три самых аварийно-опасных участка. Где в областном центре происходит больше всего ДТП с пострадавшими, рассказал начальник городской Госавтоинспекции Юрий Капустин.

Первый из опасных участков - это отрезок дороги между Карачевским шоссе д. 74 и Васильевская улицей, д. 165, близ гипермаркета "Линия". Здесь в 2021 году произошло 3 ДТП, в которых получили ранения 4 человека. Причиной аварий стало несоблюдение очередности проезда.

Второй небезопасный участок - это отрезок дороги между домами №57 и №82 по Раздольной улице (район больницы Боткина). Тут произошло 3 происшествия, пострадали в них 3 человека. Основная причина аварий - нарушение очередности проезда, а также несоблюдение дистанции.

И третий опасный участок сформировался на перекрестке улиц Гагарина и Розы Люксембург, тут случилось 5 ДТП, 3 их которых - наезды на пешеходов. Водители нарушали очередность проезда, нарушали правило проезда перехода, а также не уступали пешеходам дорогу.

По информации Юрия Капустина, в 2021 году на дорогах города случилось 207 ДТП, в них пострадали 235 человек, 4 погибли.