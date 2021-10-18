В орловских детских лагерях летом отдохнуло больше 22 тысяч детей

В Орле подвели итоги летней оздоровительной кампании Фото: Меркулова

В Орле подвели итоги летней оздоровительной кампании. На совещании в обладминистрации 18 октября прозвучала информация о том, что более 22 тысяч маленьких и юных орловцев отдохнули в загородных лагерях региона.

Еще 121 орловский школьник отдохнул за пределами области, 66 из этих детей коротали каникулы на побережье Черного моря. Большиство детей, порядка 59 тысяч, проводили время в походах, на экскурсиях, экологических отрядах, на спортивных мероприятиях и других малоактивных затратных вариантах отдыха.

- На организацию различных форм отдыха и оздоровления детей в 2021 году из бюджетных и внебюджетных источников израсходовано 186,1 млн рублей. Это средства областного бюджета – 50,5 млн рублей, средства муниципального бюджета – 70,7 млн рублей, а также средства родителей, предприятий профсоюзов, спонсоров – 64,9 млн рублей, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.