Андрей Клычков о вандалах в парке Ботаника: "Какие меры нужно принять чтобы поймать негодяев? В кустах ждать?"

Парк Ботаника сейчас являет собой печальное зрелище Фото: соцсети

На жалобы жителей Орла о вандалах в парке Ботаника отреагировали губернатор и мэр. После того, как хулиганы в очередной раз побили плафоны на двух десятках фонарей, а некоторые вырвали с корнем, орловцы обратились с призывом к властям навести порядок и установить камеры.

Скриншоты переписки с первыми лицами области и города в социальных сетях прислала в редакцию "КП" жительница микрорайона Новая Ботаника, обратившаяся с просьбой принять какие-то меры и обеспечить безопасность в парке.

- Грустное зрелище в парке Ботаника. Вандалы в очередной раз разгромили фонари, дошло до того, что не работало освещение. Очень жаль, что все только хвалятся Парком Победы, а здесь не могут принять никаких мер, чтобы остановить беспредел, - написала в социальных сетях орловчанка, обращаясь к Андрею Клычкову и Юрию Парахину.

Вот что ответили женщине чиновники.

- Какие меры нужно принять чтобы поймать негодяев? В кустах ждать? - написал губернатор Андрей Клычков.

На замечание об установке камер видеонаблюдения губернатор ответил, что в новом парке Победы система видеонаблюдения смонтирована, но она "не мешает ломать скамейки, переворачивать урны и тд".

Мэр Юрий Парахин отметил, что случившееся - вопрос культуры.

. Фото: скриншот

- Считаю, что здесь вопрос не только к нам, но и к людям. Это вопрос культуры! - ответил пожаловавшейся на небезопасный парк орловчанке глава города.

Кроме того, в своем инстаграме он отметил, что после таких случаев вообще не хочется ничего благоустраивать. Юрий Парахин попросил всех, кто знает что либо о вандалах, сообщить ему в личные сообщения.

Как уже сообщала "КП", полиция проводит по данному факту проверку.